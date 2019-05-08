2019-05-08T15:52:15+03:00
Происшествия

В Воронеже загримированный серийный угонщик увез «Ауди А6» на разбор

Правда, в отличие от других машин, эту ему так и не удалось разобрать
Виктор ЛЕВШАКОВ
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32-летний житель Павловска искал в интернете объявления о продаже автомобилей, созванивался с продавцами и договаривался о встрече, чтобы посмотреть техническое состояние машины. Хозяева автомобилей тогда еще не знали, что разговаривают с серийным угонщиком.

Действовал мужчина до безобразия просто: после осмотра он просил разрешения сесть за руль. Если при этом в замке зажигания был ключ, то павловчанин просто уезжал. Он перегонял машины в родной Павловск, где их уже разбирали и продавали на автозапчасти. Так продолжалось весь март и апрель.

Когда же угонщика поймали, во время обыска у него изъяли автомобиль «Ауди А6», угнанный у 39-летнего воронежца. Также была найдены отдельные части уже разобранного автомобиля «Фольксваген-Пассат», когда-то принадлежащего 29-летнему воронежцу. Однако пострадавших автовладельцев гораздо больше, чем два.

- Отправляясь на встречу, угонщик предпринимал различные способы для изменения своей внешности, в частности, бинтовал руки, чтобы скрыть татуировки, приклеивал искусственные усы, надевал солнцезащитные очки, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» и части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сейчас угонщик находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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