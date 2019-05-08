В Воронежском почтамте открылась выставка «Письма с фронта»

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-08T15:23:47+03:00

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Накануне 9 мая, Дня Победы в Великой Отечественной войне, в главном зале Воронежского почтамта открылась выставки «Письма с фронта». На выставке представлены уникальные документы – письма, написанные солдатами и офицерами на передовой во время боевых действий.

Строки, которые может прочесть каждый воронежец, не только отражают реальные события военного времени, но и передают эмоции тех, кто защищал свое Отечество. Здесь есть письма, которые были написаны за несколько часов до смерти.

- Документы предоставлены государственным архивом Воронежской области. В память о героях войны в ближайшее время планируется перенести все письма в цифровой режим, чтобы сохранить их для потомков, - отмечают организаторы.

Выставка будет открыта до июня. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU