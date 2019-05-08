2019-05-08T14:30:51+03:00
Общество

В Воронеже водителя маршрутного автобуса, «вилявшего» на дороге, оштрафовали

Он не признается, что у него был какой-либо конфликт с другим шофером
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Все случилось 6 мая примерно в 19.00 в районе Юго-Западного кладбищаВсе случилось 6 мая примерно в 19.00 в районе Юго-Западного кладбищаФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В интернете на днях появилось видео, на котором действия водителей большегрузного автомобиля «КамАЗ» и автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №15, вызывали вопросы. Не слишком ли опасно они ехали?

Полицейские выяснили, что 6 мая примерно в 19.00 в районе Юго-Западного кладбища автомобилисты ехали в попутном направлении по улице Героев Сибиряков в сторону Антонова-Овсеенко.

- Опрошенные водители указанных транспортных средств факт конфликтной ситуации опровергли, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области. Но разве стали бы они говорить по другому?

Так или иначе 38-летний водитель автобуса при перестроении не обозначил свой маневр. Был составлен административный протокол . Воронежца оштрафовали на 500 рублей.

Полицейские напоминают, что перейдя по указанной ссылке на сайт ГИБДД https://гибдд.рф/request_main, можно подать обращение в Госавтоинспекцию, указав место и время совершения правонарушения. Если изложенные факты найдут свое подтверждение, то нарушители будут привлечены к административной ответственности.

В Воронеже водителя маршрутного автобуса, «вилявшего» на дороге, оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежскую Ротонду пропитают специальным средством, чтобы защитить ее от осадков
9 мая воронежские музеи будут работать бесплатно
В Воронеже десятки тысяч человек почтили память воинов-освободителей накануне Дня Победы
В Воронеже загримированный серийный угонщик увез «Ауди А6» на разбор
Под Воронежем подрались заведующий отделением больницы и хирург
Вадим Кстенин: «Мы приложим максимум усилий, чтобы память о защитниках Родины сохранилась навеки»
За праздничные дни в Воронеже отремонтируют десять дорог
Главу района Воронежской области будут судить за превышение полномочий
В Воронеже 18 дней автобусы не будут останавливаться на остановке «Памятник Славы»
В райцентре под Воронежем прохожие наткнулись на труп мужчины
В Воронежском почтамте открылась выставка «Письма с фронта»
В Воронеже на несколько часов закроют проезд к концертному залу
«Бессмертный полк» в Воронеже 2019: организаторы ожидают более 50 тысяч участников
Воронежские ушуисты завоевали 33 медали на чемпионате и первенстве Европы
В Воронеже на пешеходном переходе пенсионерка попала под колеса «Мазды»