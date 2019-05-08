В Воронеже водителя маршрутного автобуса, «вилявшего» на дороге, оштрафовали
В интернете на днях появилось видео, на котором действия водителей большегрузного автомобиля «КамАЗ» и автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №15, вызывали вопросы. Не слишком ли опасно они ехали?
Полицейские выяснили, что 6 мая примерно в 19.00 в районе Юго-Западного кладбища автомобилисты ехали в попутном направлении по улице Героев Сибиряков в сторону Антонова-Овсеенко.
- Опрошенные водители указанных транспортных средств факт конфликтной ситуации опровергли, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области. Но разве стали бы они говорить по другому?
Так или иначе 38-летний водитель автобуса при перестроении не обозначил свой маневр. Был составлен административный протокол . Воронежца оштрафовали на 500 рублей.
Полицейские напоминают, что перейдя по указанной ссылке на сайт ГИБДД https://гибдд.рф/request_main, можно подать обращение в Госавтоинспекцию, указав место и время совершения правонарушения. Если изложенные факты найдут свое подтверждение, то нарушители будут привлечены к административной ответственности.
В Воронеже водителя маршрутного автобуса, «вилявшего» на дороге, оштрафовали.
ИСТОЧНИК KP.RU