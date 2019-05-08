СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-08T14:30:51+03:00

Все случилось 6 мая примерно в 19.00 в районе Юго-Западного кладбища Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Он не признается, что у него был какой-либо конфликт с другим шофером

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В интернете на днях появилось видео, на котором действия водителей большегрузного автомобиля «КамАЗ» и автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №15, вызывали вопросы. Не слишком ли опасно они ехали?

Полицейские выяснили, что 6 мая примерно в 19.00 в районе Юго-Западного кладбища автомобилисты ехали в попутном направлении по улице Героев Сибиряков в сторону Антонова-Овсеенко.

- Опрошенные водители указанных транспортных средств факт конфликтной ситуации опровергли, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области. Но разве стали бы они говорить по другому?

Так или иначе 38-летний водитель автобуса при перестроении не обозначил свой маневр. Был составлен административный протокол . Воронежца оштрафовали на 500 рублей.

Полицейские напоминают, что перейдя по указанной ссылке на сайт ГИБДД https://гибдд.рф/request_main, можно подать обращение в Госавтоинспекцию, указав место и время совершения правонарушения. Если изложенные факты найдут свое подтверждение, то нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/707524" frameborder="0"></iframe> В Воронеже водителя маршрутного автобуса, «вилявшего» на дороге, оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU