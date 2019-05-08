2019-05-08T13:55:53+03:00
Общество

Спасатели предупреждают воронежцев о грозах и ураганном ветре на День Победы

В отдельных районах области возможен даже град
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Лучше всего прихватить с собой зонт на праздникЛучше всего прихватить с собой зонт на праздникФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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8 мая с 18.00 местами по Воронежской области ожидаются дожди, грозы, в отдельных районах град. При грозах возможны сильные порывы ветра до 18 м/с. Продлится непогода и 9 мая, в День Победы, вплоть до 18.00.

Соответствующий «Консультативный доклад о неблагоприятных погодных явлениях» получен от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Региональное ГУ МЧС России предупреждает жителей и гостей области о том, что необходимо соблюдать мер безопасности при ухудшении погоды.

- Молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы, - напоминают спасатели.

При возникновении чрезвычайной ситуации, вы можете позвонить по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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