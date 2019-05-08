СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-08T13:21:31+03:00

Горожан просят не посещать эти территории во время работ

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13 мая два воронежских парка обработают от комаров. Как объяснили в пресс-службе мэрии, работы пройдут в рамках исполнения муниципального контракта, который заключен управлением экологии с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Так, в понедельник с 9:00 до 13:00 специалисты будут трудиться на территории парка «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4д) и Воронежского центрального парка (ул. Ленина, 10).

Поэтому управление экологии просит воронежцев и гостей города не посещать эти парки, по крайней мере, в указанный промежуток времени. А уже после 13 мая вы сможете гулять по паркам, не боясь комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU