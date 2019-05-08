2019-05-08T13:02:12+03:00
Звезды

Воронежцы услышат шедевры западно-европейской классики

Заключительным концертом абонемента №2 будет дирижировать приглашенный дирижер
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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12 мая симфонический оркестр Воронежского концертного зала закрывает сезон абонемента № 2 «Классика и не только». В программе заключительного концерта прозвучат две оркестровые сюиты из оперы «Кармен» Жоржа Бизе и симфония № 36 «Линцская» Вольфганга Амадея Моцарта.

Дирижировать оркестром пригласили профессора консерватории имени Форе, руководителя вокального ансамбля Amadeus Жака Маро (Франция).

Концерт пройдет 12 мая в ВКЗ, начало в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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