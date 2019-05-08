Мэрия Воронежа утвердила планировку квартала у автовокзала

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-08T12:54:46+03:00

Теперь на территории в 9,2 га вырастет сразу несколько многоэтажек

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7 мая на официальном сайте мэрии Воронежа было опубликовано постановление об утверждении планировки квартала, ограниченного улицами Московский проспект, 45-й стрелковой дивизии, Славы и переулок Ракетный. Общая площадь территории - 9,2 га. Заниматься данным участком будет общество с ограниченной ответственностью «ТрансЦентрСтрой Развитие».

На месте ветхих двух- и трехэтажные домов должен появиться новый жилой комплекс, рассчитанный более чем на 650 квартир - где смогут проживать около двух тысяч человек. Обустройство квартала пройдет в пять этапов - однако точные сроки их осуществления пока не известны.

Так, должен появиться шестисекционный дом с переменной этажностью от 14 до 18 этажей. Предусмотрен подземный паркинг на 395 мест. Кроме того, будут построены четыре 18-этажных здания, в одно из которых будет встроен детсад на 100 малышей. В других высотках будут два паркинга - на 310 и 270 машин.

Еще один детсад уже на 75 мест расположитмя в будущей 10-этажке. Самым же высоким станет здание в 24 этажа. Кроме того, должны появиться двухэтажные здания социально-бытового назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU