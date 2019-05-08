Воронежцы прочитают «Блокадную книгу» Даниила Гранина

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-08T12:02:11+03:00

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День Победы в театре драмы имени Кольцова отметят чтением «Блокадной книги». Встречу посвятят 100-летнему юбилею со дня рождения писателя, участника Великой Отечественной войны Даниила Гранина.

В 60-70-х годах писатели Даниил Гранин и Алесь Адамович собрали и записали воспоминания 200 блокадников. Эти страшные в своей правдивости рассказы, отрывки из писем и дневников легли в основу книги, рассказывающей о 900 днях ужаса, выпавших на долю жителей осажденного Ленинграда. Книгу первоначально запретила цензура, ее издали полностью в 1984 году. В 2009-м году режиссер Александр Сокуров снял фильм «Читаем Блокадную книгу», в котором жители Петербурга - артисты, журналисты, ученые, школьники, студенты, военные, а также немногие оставшиеся свидетели тех событий - читают вслух наиболее поразившие их истории, рассказанные очевидцами.

9 мая Кольцовский театр предлагает воронежцам совершить путешествие по страницам «Блокадной книги» Даниила Гранина. Зрителям покажут и отрывки из фильма Сокурова.

Начало в 14.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU