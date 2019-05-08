Воронежец перевел предоплату за мебель мошеннику
48-летний житель Воронежа в апреле на одном из сайтов бесплатных объявлений заметил информацию о продаже мебели. Связавшись с продавцом, мужчина сказал, что готов приобрести товар. Вот только незнакомец попросил внести предоплату на счет банковской карты.
Воронежец согласился и перевел 17 тысяч рублей. Стоит ли говорить, что это была ошибка? Получив деньги, лжепродавец отключил телефон и перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой обмана, воронежец обратился в отдел полиции.
Уже установлено, что абонентский номер, принадлежащий мошеннику, зарегистрирован в Московской области. Возбуждено уголовное дело.
Полицейские в очередной раз убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность.
ИСТОЧНИК KP.RU