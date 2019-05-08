2019-05-08T11:18:01+03:00
Происшествия

Воронежец перевел предоплату за мебель мошеннику

Преступники продолжают пользоваться доверчивостью граждан
Олег ИВАНОВ
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48-летний житель Воронежа в апреле на одном из сайтов бесплатных объявлений заметил информацию о продаже мебели. Связавшись с продавцом, мужчина сказал, что готов приобрести товар. Вот только незнакомец попросил внести предоплату на счет банковской карты.

Воронежец согласился и перевел 17 тысяч рублей. Стоит ли говорить, что это была ошибка? Получив деньги, лжепродавец отключил телефон и перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой обмана, воронежец обратился в отдел полиции.

Уже установлено, что абонентский номер, принадлежащий мошеннику, зарегистрирован в Московской области. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские в очередной раз убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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