Воронежцев приглашают в заповедник на «Ночь соловья»

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-08T09:38:45+03:00

Изменить размер текста: A A

18 мая Воронежский заповедник приглашает жителей и гостей нашего региона принять участие в «Ночи соловья». Это необычное мероприятие состоится в рамках международной акции «Ночь музеев». Пройдет оно соответственно на Центральной усадьбе заповедника с 18:00 до 22:00.

- Вы сможете посетить наши экскурсионные объекты, насладиться пением соловьев, поучаствовать в различных активностях и даже посмотреть фильм под открытым небом! Также вас ждут увлекательная орнитологическая экскурсия с главным научным сотрудником, д.б.н. Петром Дмитриевичем Венгеровым и экскурсия на Бобромобиле на экотропу «Черепахинская» с главным специалистом по развитию, к.б.н. Игорем Ивановичем Воробьевым, - сообщают организаторы

Вход на мероприятие свободный. Бесплатно можно будет посетить музей природы, музей пожаров, бобронариум и Дом бобра. Посещение экологической тропы «Черепахинская» проходит по билетам, как и экскурсии по тропам - орнитологической и на Бобромобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU