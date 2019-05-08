2019-05-08T09:38:45+03:00
Общество

Воронежцев приглашают в заповедник на «Ночь соловья»

Бесплатно можно будет посетить музей природы, музей пожаров, бобронариум и Дом бобра
Олег ИВАНОВ
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Вход на мероприятие свободныйВход на мероприятие свободныйФото: c cайта Воронежского заповедника.
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18 мая Воронежский заповедник приглашает жителей и гостей нашего региона принять участие в «Ночи соловья». Это необычное мероприятие состоится в рамках международной акции «Ночь музеев». Пройдет оно соответственно на Центральной усадьбе заповедника с 18:00 до 22:00.

- Вы сможете посетить наши экскурсионные объекты, насладиться пением соловьев, поучаствовать в различных активностях и даже посмотреть фильм под открытым небом! Также вас ждут увлекательная орнитологическая экскурсия с главным научным сотрудником, д.б.н. Петром Дмитриевичем Венгеровым и экскурсия на Бобромобиле на экотропу «Черепахинская» с главным специалистом по развитию, к.б.н. Игорем Ивановичем Воробьевым, - сообщают организаторы

Вход на мероприятие свободный. Бесплатно можно будет посетить музей природы, музей пожаров, бобронариум и Дом бобра. Посещение экологической тропы «Черепахинская» проходит по билетам, как и экскурсии по тропам - орнитологической и на Бобромобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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