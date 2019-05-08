Воронежцы обсудили вопросы благоустройства микрорайона Дубрава

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-08T09:31:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Коминтерновском районе обсудили вопросы благоустройства микрорайона Дубрава с участием сотрудников управы Коминтерновского района, местных жителей, руководителей жилищных организаций.

- В ходе совещания руководитель управы призвал к осуществлению комплексного подхода, который заключается в согласованной работе всех заинтересованных лиц и служб, а именно поддержание санитарного порядка собственниками и арендаторами участков и уборка улично – дорожной сети комбинатом благоустройства Коминтерновского района, - рассказали в управе.

Активистам микрорайона разъяснили порядок участия в различных программах, связанных с благоустройством территорий, а так же грантов на общественно – полезные проекты.

Было решено провести мониторинг санитарного состояния территорий, запросить правоустанавливающие документы собственников или арендаторов участков, граничащих с озелененной территорией микрорайона Дубрава. Также на совещании представили сводную информацию о собственниках земельных участков квартала, ограниченного улицами Шишкова, Хользунова и Московским проспектом.

Сотрудники управы района провели мониторинг территории микрорайона Дубрава и составили дефектные ведомости, локальные сметные расчеты и определили ориентировочную стоимость работ по устройству тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU