2019-05-08T08:58:36+03:00
Происшествия

На руководителей воронежской компании, задолжавшей сотрудникам 4 млн рублей, завели уголовное дело

Они попросту не выплачивали зарплату своим коллегам
Олег ИВАНОВ
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Прокуратура Кантемировского района Воронежской области установила, что компания «ФЭСКО» задолжала зарплату за январь-декабрь 2018 года 34 работникам. Общая сумма долга превысила 4 млн рублей.

- Материалы проверки направлены в Кантемировский МСО СУ СК России по Воронежской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, - отмечают в региональной прокуратуре.

В итоге было возбуждено уголовное дело по части 2 ст.145.1. УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

ИСТОЧНИК KP.RU

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