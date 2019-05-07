Воронеж и Новосибирск свяжут прямые рейсы

СЕГОДНЯ 20:19 2019-05-07T20:21:05+03:00

Время в пути - от 4 часов 15 минут до 4 часов 50 минут. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Отправляться они будут два раза в неделю

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Воронеж и Новосибирск свяжут прямые авиарейсы. Соответствующая информация появилась на сайте новосибирского аэропорта "Толмачево". Запуск рейсов намечен на 1 июня.

Обслуживать перелеты будет компания S7 Airlines. Для перелетов выбрали Embraer-170 бразильского производства. 30-метровая машина вмещает 70-80 пассажиров.

Самолеты будут отправляться из Воронежа два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути - 4 часа 15 минут. Чуть дольше будут летать пассажиры, избравшие обратное направление - 4 часа 50 минут. Рейсы из Новосибирска в Воронеж планируются по вторникам и субботам.

ИСТОЧНИК KP.RU