34-х красноармейцев с почестями перезахоронили в Воронежской области

СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-07T17:37:56+03:00

Все они погибли в боях в Каменском районе

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4 мая в селе Крутец Каменского района Воронежской области состоялось перезахоронение останков 34-х военнослужащих. Об этом сообщили в поисковом отряде "Дон". Останки эксгумировали из массового захоронения вблизи того же села во время экспедиции "Вахта памяти".

- Предположительно, среди перезахороненных может быть сержант 569 стрелкового полка Чумаков Илья Иванович 1923 года рождения, уроженец села Лебедка Новотроицкого сельсовета Новошешминского района Татарской АССР. Такие данные о погибшем следуют из расшифрованной записки из солдатского медальона, обнаруженного в захоронении, и архивных документов, - говорят в объединении "Дон".

В экспедиции "Вахта Памяти" также принимали участие поисковые организации из Ульяновской (УРПО "Святой Гавриил", ПО "Ратибор") и Московской областей (ПО "Дозор", АНО "Каскад").

Фото: ВРОО ИППО "Дон".

Ранее в селе Чистая Поляна Рамонского района перезахоронили останки 96-ти красноармейцев. Благодаря сохранившимся медальонам удалось установить имена троих погибших: рядовой Георгий Иванович Шерстнев, старшина Иван Иванович Апарин и сержант Иван Максимович Шапошников.

ИСТОЧНИК KP.RU