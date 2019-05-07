В Воронеже кусок облицовки здания рухнул на кроссовер

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-07T16:50:59+03:00

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Сегодня, 7 мая, на улице Кольцовской оторвавшийся кусок облицовки рухнул на автомобиль "Ниссан-Кашкай". В итоге у кроссовера разбилось заднее стекло.

Информация появилась в сообществе "Типичный Воронеж". В комментариях подчеркивают, что зона у дома 82, где стоял автомобиль - пешеходная. По предварительным данным, в момент падения никого из людей рядом не было.

Место, где стоял автомобиль, сейчас огородили лентой. Управляющей компании предстоит провести обследование фасада здания, а также решить вопрос с компенсацией владельцу автомобиля (если он, конечно, обратится).

ИСТОЧНИК KP.RU