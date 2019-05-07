В Воронежской области муж, боясь гнева жены, заявил об угоне потерянной машины

СЕГОДНЯ 15:52 2019-05-07T15:52:00+03:00

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Грибановский районный суд вынес приговор 49-летнему местному жителю. В январе 2019 года мужчина ухитрился так сильно напиться, что после того, как немного протрезвел, не смог вспомнить, где оставил машину. А жена у него была суровая. Прикинув, что его ожидает дома, если скажет правду, мужчина не нашел ничего лучшего, чем пойти в полицию и заявить об угоне авто. Стражи порядка проделали кучу пустой работы и в конце концов поймали владельца машины на вранье.

С тех пор участь мужика стала совсем незавидная. Он наверняка получил на орехи от жены в двойном размере. А еще «заработал» уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Суд приговорил его к штрафу – десяти тысячам рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU