Воронежцы 9 мая смогут бесплатно пройти медицинское обследование

СЕГОДНЯ 15:03 2019-05-07T15:03:39+03:00

Врачи протестируют горожан на нарушение когнитивных функций и выявят риски

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9 мая, в День Победы, состоится скрининговая акция «Живи долго! Помни все!». Неврологи, кардиологи, психиатры и медицинские психологи проведут скрининговые тестирования воронежцев. Специалисты выявят когнитивные нарушения и факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, можно будет узнать свой рост, вес, артериальное давление, индекс массы тела и пройти тестирование на факторы риска развития инсульта с помощью мобильного приложения «Рискометр инсульта».

Психологи и психиатры протестируют горожан на нарушение когнитивных функций, выявят уровень тревожности и депрессии. Участники акции получат памятки о правилах ведения здорового образа жизни, по профилактике инсульта и его первым признакам, профилактике деменции.

Акция пройдет сразу в четырех городах:

- г. Воронеж – площадка, расположенная у памятника М.Е. Пятницкому, пр. Революции, д. 32, с 12:00 до 15:00;

- г. Бобров – Центральный парк города Боброва, с 11:00 до 14:00;

- г. Павловск – стадион «Юность», пр. Революции, д. 100, с 10:00 до 12:00;

- г. Лиски – Городской парк, ул. Трудовые резервы, д. 70а, с 12:00 до 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU