Воронежцы 9 мая смогут бесплатно пройти медицинское обследование
9 мая, в День Победы, состоится скрининговая акция «Живи долго! Помни все!». Неврологи, кардиологи, психиатры и медицинские психологи проведут скрининговые тестирования воронежцев. Специалисты выявят когнитивные нарушения и факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, можно будет узнать свой рост, вес, артериальное давление, индекс массы тела и пройти тестирование на факторы риска развития инсульта с помощью мобильного приложения «Рискометр инсульта».
Психологи и психиатры протестируют горожан на нарушение когнитивных функций, выявят уровень тревожности и депрессии. Участники акции получат памятки о правилах ведения здорового образа жизни, по профилактике инсульта и его первым признакам, профилактике деменции.
Акция пройдет сразу в четырех городах:
- г. Воронеж – площадка, расположенная у памятника М.Е. Пятницкому, пр. Революции, д. 32, с 12:00 до 15:00;
- г. Бобров – Центральный парк города Боброва, с 11:00 до 14:00;
- г. Павловск – стадион «Юность», пр. Революции, д. 100, с 10:00 до 12:00;
- г. Лиски – Городской парк, ул. Трудовые резервы, д. 70а, с 12:00 до 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU