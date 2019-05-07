В Воронеже на участие в премии Столля в 2019 году подано более 200 заявок

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-07T14:46:18+03:00

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Оргкомитет предпринимательской премии имени Вильгельма Столля закончил прием заявок на участие в 2019 году. Всего было подано 216 заявок. Первичный отбор прошли 130 (в прошлом году - 103). Наибольшее число подано в новой номинации – «Бизнес, проверенный временем».

Заявки, принятые к участию, распределились следующим образом. По географии: Воронеж - 42,3% заявок, 33 района области и Нововоронеж – 57,7% заявок. По номинациям: основная «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства» - 10,8%, «Лучший бизнес-старт» - 13%, «Успешный молодежный бизнес» - 30%, «Бизнес, проверенный временем» - 46,2%

Премия Столля - персонифицированная награда. В ней оцениваются успехи компаний Воронежской области, но награда вручается не предприятию, а его собственнику, организатору бизнеса. Участник премии должен быть индивидуальным предпринимателем (главой крестьянского (фермерского) хозяйства), владеть долей не менее 10% в уставном капитале компании.

В числе участников премии предприниматели из разных отраслей экономики и социальной сферы. Они возглавляют монтажные и инжиниринговые компании, архитектурные и дизайн-бюро, производят нефтяное и газовое оборудование, медицинский инструмент, поставляют сельхозтехнику, занимаются грузоперевозками, ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования, открывают детские образовательные проекты и медицинские центры, руководят фермерскими хозяйствами, производят продукты питания, занимаются IT-разработкой и маркетингом. Познакомиться с участниками премии можно на сайте Форума и премии Столля.

СПРАВКА:

Предпринимательский форум и премия имени В. Столля учреждены в 2015 году. Форум им. В. Столля - крупнейшее региональное бизнес-событие. В 2018 году за 2 дня он собрал 1800 предпринимателей и управленцев. В 2019 году мероприятие пройдет 23 мая в кинотеатре «Спартак», 24 мая в Event-Hall. Тематика форума - проблемы развития малого и среднего бизнеса. Участие бесплатное, регистрация на сайте http://forumstollya.ru. Премия имени Вильгельма Столля - это престижная награда для предпринимателей, меняющих бизнес-ландшафт. Она будет вручена 24 мая на сцене Event-Hall Сити-парка «Град».

ИСТОЧНИК KP.RU