2019-05-07T14:42:58+03:00
Общество

Стала известна дата и маршрут велопарада в Воронеже

Колонна велосипедистов проедет по Северному микрорайону
Елена ФЕДЯШЕВА
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Общественная организация «ВелоВоронеж» объявила о проведении 26 мая очередного велопарада. Сбор и старт участников назначены на 12.00 на площадке ТРК «Арена». Отсюда велосипедисты отправятся по маршруту ТРК «Арена» - Бульвар победы – антонова-Овсеенко – Московский проспект – «Олимпик». Окончание мероприятия состоится в 16.00.

схема со страницы сообщества "ВелоВоронеж" соцсети "Вконтакте"

схема со страницы сообщества "ВелоВоронеж" соцсети "Вконтакте"

Между тем многие поклонники двухколесного транспорта выразили недовольство тем, что маршрут проходит по окраине города, не затрагивая центральной его части, как это было в предыдущие годы.

Организаторы пояснили, что было два варианта маршрута – этот и через набережные водохранилища. Однако выбор остановили на Северном микрорайоне, пообещав, включить центр города в маршрут следующего велопробега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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