Стала известна дата и маршрут велопарада в Воронеже

СЕГОДНЯ 14:42 2019-05-07T14:42:58+03:00

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Общественная организация «ВелоВоронеж» объявила о проведении 26 мая очередного велопарада. Сбор и старт участников назначены на 12.00 на площадке ТРК «Арена». Отсюда велосипедисты отправятся по маршруту ТРК «Арена» - Бульвар победы – антонова-Овсеенко – Московский проспект – «Олимпик». Окончание мероприятия состоится в 16.00.

схема со страницы сообщества "ВелоВоронеж" соцсети "Вконтакте"

Между тем многие поклонники двухколесного транспорта выразили недовольство тем, что маршрут проходит по окраине города, не затрагивая центральной его части, как это было в предыдущие годы.

Организаторы пояснили, что было два варианта маршрута – этот и через набережные водохранилища. Однако выбор остановили на Северном микрорайоне, пообещав, включить центр города в маршрут следующего велопробега.

ИСТОЧНИК KP.RU