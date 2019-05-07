В Воронежской области юноша ограбил пьяного посетителя кафе

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-07T14:41:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Отдых в кафе закончился для 24-летнего жителя Богучарского района потерей наручных часов. Мужчина как следует выпил. Тут к нему приблизился незнакомый 18-летний парень, завел беседу. Юноша попросил посмотреть наручные часы поближе, померить их. Наш герой снял браслет с руки, передал новому знакомому, а тот дал деру.

На следующий день потерпевший протрезвел и пришел в полицию. Тут он описал приметы злоумышленника. 18-летнего парня, который, кстати, ранее не привлекался к ответственности, быстро задержали. Юношу будут судить по статье "Грабеж". Ему грозит до четырех лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU