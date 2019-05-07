Четверо воронежцев ответят перед судом за казино в подвале нежилого дома

СЕГОДНЯ 14:33 2019-05-07T14:33:45+03:00

За организацию игорного клуба каждому из криминальной четверки "светит" по четыре года тюрьмы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении четырех воронежцев в возрасте от 20 до 34 лет. Их обвиняют по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

По данным следствия, с октября 2018-го по 18 января 2019 года в подвале нежилого дома № 77 по улице Лизюкова эта криминальная четверка организовала подпольный игорный клуб. Любители азартных развлечений собирались там, оставляя немалые деньги, пока в заведение не наведались полицейские. Стражи порядка изъяли там 24 компьютера, с помощью которых проводили игры.

- Организаторы азартных игр признали свою вину. Ее подтверждают и показания свидетелей, в том числе посетителей игорного клуба, заключения судебных экспертиз, материалы, предоставленные нам полицейскими, - рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Коминтерновскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Андрей Астахов.

Каждому из организаторов игорного клуба грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU