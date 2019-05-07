После обращения в ГЖИ жильцам воронежского дома провели ремонт крыши

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-07T13:51:05+03:00

А заодно и установили наблюдение за трещиной стены в подъезде

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По требованию Государственной жилищной инспекции Воронежской области УК «Город будущего» привела в надлежащее состояние дом №9 по улице Туполева. Его жильцы обратились в контролирующую организацию, отчаявшись добиться ремонта.

Для проведения выездной проверки инспектор запросил документы и доступ в помещения дома. Получив уведомление, УК частично отремонтировала рулонное покрытие кровли над квартирой заявителя, машинным отделением и в местах прохождения системы внутреннего водостока, а также оборудовала решетками водоприемные воронки. К моменту посещения дома сотрудником ГЖИ претензий к обслуживанию многоэтажки не было.

Также управляющая организация установила маячки на трещине, которую обнаружили на стене лестничной клетки подъезда с 1 по 9 этаж. Результаты наблюдения за трещиной заносятся в журнал для принятия решения о заделке трещины в случае стабилизации состояния или о проведении инструментального обследования в случае ее увеличения.

ИСТОЧНИК KP.RU