Воронежец под диктовку мошенников набрал для них микрокредитов на 58 тысяч

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-07T12:16:49+03:00

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Все новые и новые способы обмана доверчивых воронежцев изобретают мошенники. Наряду со ставшими уже «классикой» преступного жанра разводами при продаже вещей через интернет, и якобы попавшими в ДТП родственниками появились «заманчивые» предложения вернуть потерянные на обмане или проигранные средства. Именно на такую уловку попался один из семи обманутых злоумышленниками жителей Воронежской области.

В конце апреля 35-летнему воронежцу на мобильный телефон позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником фирмы, принимающей ставки на спорт, с предложением вернуть проигранные средства.

- Получив согласие, неизвестный попросил взять устройство с выходом в сеть Интернет и следовать его инструкциям, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Мужчина вводил свои персональные данные на несколько сайтов и сообщал их звонившему. Когда на электронном кошельке оказалось 58 тысяч рублей, разговор прекратился.

И только через несколько дней потерпевший узнал, что стал жертвой мошенников. Когда ему начали приходить сообщения от кредитных организаций с требованием вернуть долг. Оказалось, что под диктовку неизвестного мужчина набрал шесть микрозаймов на 58 тысяч рублей, которые присвоили себе мошенники.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU