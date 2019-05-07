2019-05-07T11:59:33+03:00
Общество

Акции Воронежской горэлектросети уйдут с молотка

Мэрия объявила о приеме заявок на участие в аукционе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Администрация Воронежа выставила на торги акции АО «Воронежская горэлектросеть». Стартовая цена пакета 1,5 миллиарда рублей, каждая акция оценена в тысячу рублей. Аукцион назначен на 13 августа 2019 года. Заявки на участие в нем начнут принимать 8 мая и завершат 5 августа.

«Горэлектросеть» сегодня обслуживает 70% населения и предприятий Воронежа. На предприятии работают 793 человека. По условиям аукциона, новый хозяин будет обязан будет провести переподготовку и направить на курсы повышения квалификации не менее 15% персонала предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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