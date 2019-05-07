Акции Воронежской горэлектросети уйдут с молотка

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-07T11:59:33+03:00

Мэрия объявила о приеме заявок на участие в аукционе

Изменить размер текста: A A

Администрация Воронежа выставила на торги акции АО «Воронежская горэлектросеть». Стартовая цена пакета 1,5 миллиарда рублей, каждая акция оценена в тысячу рублей. Аукцион назначен на 13 августа 2019 года. Заявки на участие в нем начнут принимать 8 мая и завершат 5 августа.

«Горэлектросеть» сегодня обслуживает 70% населения и предприятий Воронежа. На предприятии работают 793 человека. По условиям аукциона, новый хозяин будет обязан будет провести переподготовку и направить на курсы повышения квалификации не менее 15% персонала предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU