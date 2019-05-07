Жителей левобережья Воронежа предупредили о перебоях с холодной водой
На ВПС №9 пройдут профилактические работы
Напор в кранах будет слабым в течение четырех часовФото: из архива «КП»
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В среду, 8 мая, сотрудники водоканала Воронежа будут менять запорную арматуру и заодно проведут профилактические работы на водоподъемной станции №9, которая обеспечивает водой дома жителей Левобережного и части Железнодорожного района. В связи с этим в квартирах в период с 10.00 до 14.00 возможно падение напора воды.
Администрация Воронежа приносит горожанам извинения за временные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU