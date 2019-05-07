В Воронежском водохранилище нашли рюкзак с отрезанными ногами

СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-07T10:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже в водохранилище рыбаки обнаружили рюкзак, в котором оказались отрезанные человеческие ноги. Страшный улов воронежцы сделали у Вогрэсовского моста.

Находку передали следователям, которые организовали проверку для установления личности человека: опросили рыбаков, назначили генетическую экспертизу.

Это, кстати, уже второй случай обнаружения расчлененного тела в водохранилище. В прошлом году рыбаки также нашли в воде сначала мужские ноги, а затем фрагмент грудной клетки человека. Тогда эксперты установили, что останки принадлежат одному человеку, но кто он – так и осталось загадкой. Как и то, кто лишил несчастного жизни и таким образом избавился от тела.

ИСТОЧНИК KP.RU