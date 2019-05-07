2019-05-07T10:29:12+03:00
Происшествия

В Воронежском водохранилище нашли рюкзак с отрезанными ногами

Следователи начали проверку
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже в водохранилище рыбаки обнаружили рюкзак, в котором оказались отрезанные человеческие ноги. Страшный улов воронежцы сделали у Вогрэсовского моста.

Находку передали следователям, которые организовали проверку для установления личности человека: опросили рыбаков, назначили генетическую экспертизу.

Это, кстати, уже второй случай обнаружения расчлененного тела в водохранилище. В прошлом году рыбаки также нашли в воде сначала мужские ноги, а затем фрагмент грудной клетки человека. Тогда эксперты установили, что останки принадлежат одному человеку, но кто он – так и осталось загадкой. Как и то, кто лишил несчастного жизни и таким образом избавился от тела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в водохранилище расчлененного тела
После обращения в ГЖИ жильцам воронежского дома провели ремонт крыши
Предпринимателя из Воронежской области отправили в колонию за растрату грантов
В центре Воронежа 8 мая перекроют движение
Врачи скорой помощи будут сопровождать шествие «Бессмертного полка» в Воронеже
В Воронеже дошло до суда дело мужчины, зарезавшего знакомого ножом и вилкой
В центре Воронежа 8 мая запретят парковку
Воронежец под диктовку мошенников набрал для них микрокредитов на 58 тысяч
Акции Воронежской горэлектросети уйдут с молотка
Владимир Нетёсов принял участие в акции «Иду к ветерану»
В Воронеже на улице Грамши столкнулись пять машин
Шефом воронежского «Бурана» теперь будет ярославский «Локомотив»
Жителей левобережья Воронежа предупредили о перебоях с холодной водой
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода
Первомайские пикники в Воронеже обернулись тремя пожарами
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем радио