Более 180 тыс воронежцев убирали город на субботниках

СЕГОДНЯ 00:25 2019-05-07T00:25:54+03:00

До 9 мая коммунальщики проверят состояние братских могил, мемориалов и подъездов к ним и наведут на них порядок

Изменить размер текста: A A

Каждый год растет число неравнодушных воронежцев, которые выходят убирать родной город после зимы. В этот раз в санитарных днях и субботниках приняли участие 184 тысячи человек.

Руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов сообщил, что горожане убрали территорию более 1,6 тыс га - навели порядок в парках, скверах, лесопарковых зонах, лесных массивах, бульварах. Очистили от мусора 1137 км прилотковой зоны дорог, покрасили более 180 тыс метров бордюров. Убрали более 3,9 тыс территорий дворов, очистили 2,7 тыс контейнерных площадок, а также высадили более 1,8 тыс саженцев деревьев и более 5000 кустарников. На субботниках работало 3,2 тыс единиц техники.

До 9 мая коммунальщики проверят состояние братских могил, мемориалов и подъездов к ним и наведут на них порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU