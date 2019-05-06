2019-05-06T23:32:33+03:00
Звезды

Юрий Шатунов приедет в Воронеж с программой "Не молчи"

Артист исполнит золотые хиты и современные композиции
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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2 июня в Воронеж приедет легенда российской эстрады - Юрий Шатунов. Искренний и открытый, эмоциональный и обаятельный - это один из немногих кумиров миллионов, который с годами не разочаровал своих поклонников. Все тот же молодой голос, узнаваемый стиль, привлекательная внешность, вечные и близкие сердцу темы любви. «Белые розы», «Детство», «Седая ночь» - без этих песен невозможно представить ни одно выступление Юрия Шатунова. Долгожданные мелодии прозвучат и на этом концерте - программа «Не молчи» погрузит зрителей в атмосферу искренности, романтики и первой любви. Кроме того, артист порадует своих поклонников композициями из современного творчества - «А лето цвета», «Не бойся», «С Днем рождения», «Тет-а-тет».

Концерт пройдет 2 июня в Event hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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