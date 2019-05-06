В Воронеже пройдет V конкурс детских духовых оркестров

СЕГОДНЯ 18:39 2019-05-06T19:08:58+03:00

На него съедутся около 600 участников

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С 15 по 18 мая в Воронеже пройдет V Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах и детских духовых оркестров «Воронежские духовые ассамблеи имени Халилова».

В этом году для участия в конкурсе в столице Черноземья соберутся исполнители и коллективы из разных регионов России, а также из Беларуси и Казахстана. Оценивать навыки 600 юных конкурсантов будут признанные мастера отечественной духовой музыки.

Прослушивания в сольных номинациях пройдут в детской школе искусств № 11 имени Носырева.

Самая зрелищная часть конкурсной программы - выступления детских духовых оркестров - пройдет на главной городской площади. Как раз в это время там предполагается демонстрация техники времен Великой Отечественной войны.

По традиции в рамках пятых «Воронежских духовых ассамблей имени Халилова» состоятся показательные выступления воспитанников Московского кадетского музыкального корпуса. Также перед зрителями выступят профессиональные коллективы - Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ и оркестр штаба Южного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU