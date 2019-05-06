2019-05-06T17:29:52+03:00
Общество

КСП Воронежской области может возглавить Игорь Селютин

Пока он руководит региональным контрольным управлением
Ярослав ИВАНОВ
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Председатель облДумы Владимир Нетесов внес на рассмотрение депутатами законопроект о назначении главой областной Контрольно-счетной палаты Игоря Селютина. Пост председателя КСП Воронежской области освободился в конце марта, когда его покинул Вячеслав Олемской. Решение о назначении депутаты должны принять во второй половине мая.

Пока 49-летний Игорь Селютин возглавляет региональное контрольное управление. На этот пост он был назначен с ноября 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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