КСП Воронежской области может возглавить Игорь Селютин
Пока он руководит региональным контрольным управлением
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Председатель облДумы Владимир Нетесов внес на рассмотрение депутатами законопроект о назначении главой областной Контрольно-счетной палаты Игоря Селютина. Пост председателя КСП Воронежской области освободился в конце марта, когда его покинул Вячеслав Олемской. Решение о назначении депутаты должны принять во второй половине мая.
Пока 49-летний Игорь Селютин возглавляет региональное контрольное управление. На этот пост он был назначен с ноября 2016 года.
ИСТОЧНИК KP.RU