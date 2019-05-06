2019-05-06T17:20:29+03:00
Общество

Для призывников и их родителей в Воронеже создали центр правовой информации

Вы сможете получить юридическую консультацию по важным вопросам
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для призывников и их родителей в Воронеже создан центр правовой информации. Он будет действовать в период весеннего призыва 2019 года при военной прокуратуре Воронежского гарнизона.

По телефону или лично призывники и их родители могут получить юридическую консультацию. Адрес центра: ул. Космонавтов, 58. Контактный телефон: 8(473) 263-11-44. Обращаться можно ежедневно с 9.00 до 18.00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24