Для призывников и их родителей в Воронеже создали центр правовой информации

СЕГОДНЯ 17:20 2019-05-06T17:20:29+03:00

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Для призывников и их родителей в Воронеже создан центр правовой информации. Он будет действовать в период весеннего призыва 2019 года при военной прокуратуре Воронежского гарнизона.

По телефону или лично призывники и их родители могут получить юридическую консультацию. Адрес центра: ул. Космонавтов, 58. Контактный телефон: 8(473) 263-11-44. Обращаться можно ежедневно с 9.00 до 18.00

ИСТОЧНИК KP.RU