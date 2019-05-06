В ГИБДД рассказали подробности аварии с "Маздой" и "Тойотой" в центре Воронежа

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-06T16:13:25+03:00

В ДТП пострадал 70-летний водитель одной из машин

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В воронежской ГИБДД сообщили подробности ДТП с "Маздой" и "Тойотой". Напомним, авария произошла сегодня, 6 мая, на пересечении Плехановской и Никитинской.

По данным правоохранителей, ДТП случилось примерно в 13.30. За рулем "Мазды-6" находился 31-летний мужчина, "Тойотой" управлял 70-летний водитель. После столкновения "Мазда" снесла дорожное ограждение. К счастью, никого из пешеходов перед ней не оказалось. Пострадал водитель "Ленд Крузера". 70-летнего мужчину увезли в больницу.

Сейчас полиция выясняет, кто был виновником столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU