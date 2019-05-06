В центре Воронежа "Мазда" снесла ограждения и заскочила на тротуар
Сегодня, 6 мая, в самом центре Воронежа столкнулись внедорожник "Тойота-Ленд Крузер" и седан "Мазда-6". Об этом сообщили читатели "КП".
Авария случилась на перекрестке Никитинской и Плехановской. После столкновения автомобилей "Мазда" заскочила на тротуар. Дальнейшему движению помешали ограждения, подготовленные к 9 мая. У легковушки сработали подушки безопасности. Под "Тойотой" - темное пятно. Видимо, растеклась охлаждающая жидкость.
Известно, что на место выезжала скорая помощь. По предварительной информации, есть один пострадавший. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото с места ДТП.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU