В центре Воронежа "Мазда" снесла ограждения и заскочила на тротуар

СЕГОДНЯ 14:07 2019-05-06T16:08:32+03:00

Второй участник аварии - автомобилист на "Ленд Крузере" [фото]

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Сегодня, 6 мая, в самом центре Воронежа столкнулись внедорожник "Тойота-Ленд Крузер" и седан "Мазда-6". Об этом сообщили читатели "КП".

Авария случилась на перекрестке Никитинской и Плехановской. После столкновения автомобилей "Мазда" заскочила на тротуар. Дальнейшему движению помешали ограждения, подготовленные к 9 мая. У легковушки сработали подушки безопасности. Под "Тойотой" - темное пятно. Видимо, растеклась охлаждающая жидкость.

Известно, что на место выезжала скорая помощь. По предварительной информации, есть один пострадавший. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Фото с места ДТП.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU