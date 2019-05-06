Воронежский хор устроит концерт для сбора денег на протез артисту, лишившемуся ноги в ДТП
22 мая Воронежский русский народный хор даст благотворительный концерт: сборы от выступления артисты передадут коллеге - 21-летнему танцору Сергею Бобкову, который в начале апреля лишился ноги в ДТП. Напомним, в Отрадном 19-летний парень на ВАЗ-2111 налетел на артиста, которому врачи вынуждены были ампутировать правую голень.
Коллектив ожидает таким образом собрать около миллиона рублей (билеты будут стоить 800-1700 рублей), который пойдет на покупку протеза для Сергея Бобкова. Также в холле будут стоять специальные ящики для пожертвований, ведь всего на протез требуется около пяти млн рублей.
Благотворительный концерт пройдет 22 мая в ВКЗ, начало в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU