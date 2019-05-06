В Воронежской области истомившийся от голода и жажды вор ограбил магазин
В субботу, 4 мая, около 17.50 мужчина ограбил сетевой магазин в Лисках на улице Транспортной.
По словам сотрудников торговой точки, посетитель походил вдоль стеллажей, спрятал продукты и дорогой алкоголь под верхнюю одежду и вышел, не заплатив. Работник магазина пытался его остановить, но не догнал.
Администрация торговой точки вызвала полицию. Стражи порядка изучили запись видеокамер, установили приметы грабителя, «отработали» ранее судимых местных жителей. И вскоре выяснили, что орудовал в магазине 31-летний мужчина, который уже привлекался к ответственности за кражи.
Вора задержали, он признал свою вину. Мужчина все продукты съесть не успел, часть их изъяли, а вот спиртного у него уже не нашли. Свой поступок он объяснил материальными трудностями. По части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» ему грозит до четырех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU