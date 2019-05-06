В Воронеже мужчина умер от дистанционного удара током

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-06T16:40:24+03:00

Он облокотился на грузовик, стрела манипулятора которого приблизилась к высоковольтным проводам

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Днем в субботу, 4 мая, в микрорайоне Подгорное на улице Танковой трагедией закончилась погрузка железобетонных плит на грузовик с манипулятором.

Один из местных жителей попросил знакомых помочь ему с перевозкой плит. Для этого он и нанял грузовик. В момент погрузки 32-летний мужчина облокотился об машину. Как раз в этот момент стрела манипулятора грузовика приблизилась к высоковольтной линии электропередач. Ток перекинулся на машину, а через нее ударил мужчину. Он умер практически мгновенно, двое его товарищей не пострадали.

- Наши сотрудники в рамках доследственной проверки опросили очевидцев смертельного ЧП и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Они продолжают выяснять обстоятельства несчастного случая. По результатам проверки примут процессуальное решение, - рассказали в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU