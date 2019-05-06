В Воронеже воссоздадут концерт времен Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 13:26 2019-05-06T13:26:54+03:00

Изменить размер текста: A A

К празднику Победы воронежские артисты воссоздадут концерт фронтовой бригады. Во время Великой Отечественной артисты ездили с выступлениями перед солдатами - с грузовиков актеры читали стихи, певцы, ансамбли и оркестры исполняли патриотические и лирические песни, поднимая дух бойцов.

- Мы хотим воссоздать именно такой концерт военного времени. В программе прозвучат произведения, написанные до войны или во время нее. Будет звучать оркестр, балерины танцевать, артисты будут петь и читать стихи, - сообщил режиссер программы Борис Алексеев. - Это будет сборник лучших образцов фронтовой песни, украшенный стихами поэтов-фронтовиков, письмами советских и зарубежных писателей, а также оперными ариями.

В программе примут участие актеры Никитинского театра, артист Максим Трофимчук, оркестр Воронежского концертного зала под управлением дирижера Евгения Мингалева, солист филармонии Алексей Попов, солисты театра оперы и балета Игорь Горностаев и Игорь Ходяков, балетная труппа театра оперы и балета под руководством Александра Литягина.

Концерт пройдет в Зеленом театре 9 мая в 19.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU