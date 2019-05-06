В Воронежской области сторож своровал семечки на 253 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-06T13:14:36+03:00

За это мужчина может сесть на шесть лет

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Сотрудники отдела уголовного розыска полиции Кантемировского района задержали 48-летнего жителя села Касьяновка. Его подозревают в хищении семечек на 253 тысячи рублей.

По данным полиции, мужчина в марте-апреле 2019 года работал сторожем у фермера на хуторе Казимировка. Ночью во время дежурства он потихоньку выносил со склада посадочные семена подсолнечника. В итоге он своровал 20 упаковок с подсолнечником, весивших около 10 кг каждая. Затем он перевез все это богатство в Кантемировку, где оставил на хранение у своего знакомого. Потом он собирался сворованный товар продать

Фермер, обнаружив пропажу, пошел в полицию. На допросе сторож сильно волновался, чем и вызвал подозрения. В конце концов он признался и указал место хранения сворованных семян.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине, отпущенному до суда под подписку о невыезде, грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU