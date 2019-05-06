Воронежских водителей предупредили о спрятанных треногах в Тенистом
Причем машина гаишников, стоящая рядом, припаркована на газоне
Многие водители эти треноги хотели бы "стреножить".Фото: vk.com/public3502097
Изменить размер текста:
Воронежцев предупредили о двух спрятанных видеокамерах в микрорайоне Тенистый на улице Садовое кольцо около павильона «Квинта». Их фото появилось в одном из городских сообществ ВКонтакте.
Помимо традиционных негативных откликов от автолюбителей, не любящих соблюдать правила и особенно получать после этого «письма счастья», нашлось место и более обоснованным претензиям экипажу ГИБДД, «пасущемуся» рядом с камерами. Дело в том, что стоит он на газоне, что противоречит правилам. Впрочем, многие автолюбители эти «прятки» раскусили: в откликах есть сообщения, что «партизанский» пост расположен здесь уже давно.
ИСТОЧНИК KP.RU