Воронежских водителей предупредили о спрятанных треногах в Тенистом

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-06T11:33:22+03:00

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Воронежцев предупредили о двух спрятанных видеокамерах в микрорайоне Тенистый на улице Садовое кольцо около павильона «Квинта». Их фото появилось в одном из городских сообществ ВКонтакте.

Помимо традиционных негативных откликов от автолюбителей, не любящих соблюдать правила и особенно получать после этого «письма счастья», нашлось место и более обоснованным претензиям экипажу ГИБДД, «пасущемуся» рядом с камерами. Дело в том, что стоит он на газоне, что противоречит правилам. Впрочем, многие автолюбители эти «прятки» раскусили: в откликах есть сообщения, что «партизанский» пост расположен здесь уже давно.

ИСТОЧНИК KP.RU