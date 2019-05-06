2019-05-06T10:37:49+03:00
Происшествия

В центре Воронежа один мотоцикл протаранил другой и врезался в «Мазду»

Два водителя попали в больницу
Юрий КОЗЛОВ
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Оба мотоциклиста отделались ушибами.Оба мотоциклиста отделались ушибами.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 6 мая, около 00.30 на проспекте Революции у дома № 43 случилось ДТП.

- 22-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» при перестроении врезался в «собрата» той же марки, ехавшего впереди, а потом врезался в припаркованную «Мазду», - сообщили в ГИБДД УМВД по Воронежу. – В аварии пострадали двое. Пострадал сам виновник ДТП и 36-летний мотоциклист, в которого он врезался. В «Мазде» в момент ДТП никого не было. По предварительным данным, оба мотоциклиста отделались ушибами. Тем не менее их отвезли в больницу.

Напомним, около 20 часов 5 мая в Бутурлиновском районе 35-летний водитель «Лады» потерял контроль над машиной, она опрокинулась, мужчина погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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