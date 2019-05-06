В Воронежской области в опрокинувшейся машине погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-06T09:56:40+03:00

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В воскресенье, 5 мая, на пятом километре трассы «Дон» в селе Озерки Бутурлиновского района случилась авария, закончившаяся гибелью мужчины. По данным ГИБДД, около 20.00 35-летний водитель «Лады», житель Бутурлиновки, не справился с управлением, машину понесло, и она опрокинулась. Мужчина умер до приезда скорой, вызванной очевидцами аварии. Полицейские выясняют, поему он потерял контроль над машиной.

Всего за прошедшие сутки в Воронежской области случилось 88 ДТП, большая часть из них – в областном центре (54). На федеральных трассах произошло девять аварий, остальные – в районах. Травмы получили девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU