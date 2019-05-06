В Воронеже сгорел гараж и автомобиль Hummer

СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-06T08:38:14+03:00

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В воскресенье, 5 мая, в 14.23 в дежурную часть МЧС позвонили и сообщили о пожаре в садоводческом товариществе «Сувенир», расположенном в Железнодорожном районе. Горел гараж на улице Групповой.

- На место ЧП выехали две пожарные машины, в которых разместились восемь наших специалистов, - рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области. - К моменту их приезда гараж уже полыхал так, что было понятно: единственная задача – не допустить, чтобы пламя перекинулось на соседние постройки. Огонь потушили в 15.02. Гараж и автомобиль Hummer, стоявший в нем сгорели. По оперативной информации, на пожаре никто не пострадал. Причины возгорания предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU