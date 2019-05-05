В Воронеже на Юго-Западном кладбище обрушился мост

СЕГОДНЯ 18:37 2019-05-05T18:37:55+03:00

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Воронежцы 5 мая сообщили, что на Юго-Западном кладбище кто-то обрушил мост. Действительно, на фотография видно, что переправа сейчас находится в плачевном состоянии. Однако многие горожане поставили под сомнение тот факт, что мост специально рушили. Вполне вероятно, что после дождей почву немного размыло и эта «дорожка» обрушилась сама по себе.

- Были сегодня с отцом на Юго-Западном кладбище. Там обрушили мост. Женщинам и ребенку мы помогли спуститься, но если вдруг соберетесь идти с пожилыми родственниками, то ищите обход либо через центральный вход, либо через поселок 1 мая, - написал в социальных сетях Александр Барабакин.

ИСТОЧНИК KP.RU