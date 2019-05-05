Антициклон принес воронежцам хорошую погоду

СЕГОДНЯ 17:10 2019-05-05T17:11:27+03:00

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О наступлением антициклона, приходящего в Воронежскую область с юго-востока, сообщили синоптики Gismeteo. Это значит, что следующие майские праздники будет в основном сопровождать теплая и солнечная погода.

6 мая в Воронеже можно сказать наступит лето: температура будет достигать +22°C. Нас ожидает ясная погода - впрочем осадки не будут беспокоить жителей нашего региона практически всю следующую неделю. 7 мая на уличных градусниках вы и вовсе сможете увидеть +24°C. А самым теплым должно стать 8 мая - в этот день температура может поднять до 25°C.

Единственный минус: в День Победы, 9 мая, может пойти небольшой дождь. Однако по-прежнему будет тепло - до +23°C. А вот ветер разыграется не на шутку - его скорость может достигать до 17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU