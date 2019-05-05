В Воронеже грабитель распылил газ из баллончика в лицо женщине

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-05T15:22:28+03:00

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4 мая поздним вечером по переулку Солдатский возвращалась домой 45-летняя жительница Воронежа. В какой-то момент женщина увидела, что навстречу ей идет пьяный мужчина. Неожиданно приблизившись, незнакомец достал из кармана газовый баллончик и распылил газ ей в лицо.

Мужчина вырвал из рук женщины сумку и вытащил кошелек, в котором было 1250 рублей. После этого грабитель быстро скрылся между домов. Горожанке же ничего не оставалось, кроме как позвонить в полицию.

Женщина запомнила, что грабитель был одет в красную куртку и сланцы. Полицейские и сотрудники Росгвардии в течение часа нашли бандита - 36-летнего местного жителя. Он и ранее был судим за кражи.

В отделе полиции мужчина уверял, что пошел на грабеж только потому, что был сильно пьян. Деньги он отдал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». А это до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU