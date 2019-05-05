Из Воронежа открыли прямые авиаперелеты в Екатеринбург и Анапу

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-05T15:24:50+03:00

Авиакомпания «РусЛайн» запускает прямые авиарейсы из Воронежа сразу по двум направлениям - в Екатеринбург и в Анапу. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Авиакомпания «РусЛайн» запускает прямые авиарейсы из Воронежа сразу по двум направлениям - в Екатеринбург и в Анапу. Об этом сообщили в официальной группе регионального аэропорта. Первый рейс в Екатеринбург запланирован на 7 июня. В Анапу - 13 июня. На обоих направлениях пассажиров будут доставлять на самолетах Bombardier CRJ200.

В Екатеринбург можно будет отправиться в понедельник и пятницу. Время в полете - 2 часа 45 минут. Таким образом, при вылете из Воронежа в 00.35 пассажиры окажутся в Екатеринбурге в 05.15 - с учетом перехода на местное время.

В Анапу самолет будет вылетать по четвергам. Всего за 1 час и 45 минут вы можете оказаться на курорте. Так что при вылете в 14.05 в Анапе воронежцы смогут оказаться уже в 15.50.

ИСТОЧНИК KP.RU