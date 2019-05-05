«Банкиры» продолжают снимать деньги с карт воронежцев
На мобильный телефон 38-летнего жителя Воронежа позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Мужчина сообщил, что якобы с банковского счета горожанина кто-то пытается несанкционированно снять деньги.
Далее идет стандартная схема: воронежец, испугавшись, называет все нужные мошеннику данные, а тот спокойно снимает с карты около 60 тысяч рублей. Только потом горожанин, связавшись с представителем банка, понял, что стал жертвой обмана.
На аналогичный трюк попался и другой 31-летний воронежец - он потерял более 35 тысяч рублей. Сейчас полицейские разыскивают мошенников. Возбуждены уголовные дела.
Полицейские в очередной раз убедительно просят жителей города и области проявлять внимательность и не поддаваться на провокации.
ИСТОЧНИК KP.RU