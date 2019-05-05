В Воронежской области столкнулись «Шкода» и «Тойота»: погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-05T10:39:09+03:00

Кроме того, еще два человека сейчас находятся в больнице

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4 мая примерно в 14.15 в Нижнедевицком районе в одной аварии пострадали четыре автомобиля - «Шкода Кодиак», «Тойота Камри», «ВАЗ-2108» и «Сузуки». Масштабное ДТП случилось на 182 км автодороги Р-298 «Курск-Саратов».

44-летний водитель автомобиля «Шкода Кодиак», житель Тулы, ехал в направлении Воронежа. При повороте налево он не уступил дорогу автомобилю «Тойота Камри», за рулем которого был 35-летний белгородец. «Тойота» как раз двигалась по встречной дороге.

Удар был такой силы, что осколками были повреждены проезжающие мимо автомобили: «ВАЗ-2108» под управлением 60-летнего жителя Воронежа и «Сузуки», за рулем которого был 31-летний воронежец.

- В результате ДТП водитель «Тойоты Камри» от полученных травм скончался на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир того же автомобиля, 31-летняя жительница Белгородской области, и пассажир автомобиля «Шкода Кодиак», 41-летняя жительница Тулы, с полученными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас инспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 73 ДТП, из них в областном центре – 44, на федеральных трассах – 7 , в районах области – 22. В 5 авариях травмы различной степени тяжести получили 6 человек, 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU