2019-05-05T09:33:53+03:00
Общество

Воронежцев пригласили на авиашоу в День Победы

Жители нашего региона смогут увидеть фигуры высшего пилотажа
Олег ИВАНОВ
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9 мая пилотажная группа «Первый полет» на трех самолетах Як-52 и одном Як-54 поздравит жителей Воронежской области с Днем Победы. Авиашоу стартует в Верхней Хаве в 11.00 - гостей ждут на площадке перед местным Дворцом культуры.

Только представьте: четверка самолетов в «ромб» выполняет вираж на минимальных расстояниях. Тройка перестраивается в строй «Правый пеленг» и выполняет фигуру «Веер». Полную программа авиашоу можно оценить на сайте организаторов.

Предусмотрена и концертная программа «С Днем Победы!». Гостей будут угощать солдатской кашей со сладким чаем.

В 14.00 можно будет перебраться на районный аэродром (ул. Полевая), чтобы стать участником спортивного праздника от аэроклуба «Сапсан». Так, пейнтболисты устроят показательные игры – любой желающий сможет надеть пейнтбольный костюм и поиграть, разумеется, после подробного инструктажа. Авиамоделисты порадуют своими выступлениями на планерах, квадрокоптерах, пилотажных моделях, авиамодельных игрушках.

Кроме того, стрелки построят импровизированный тир и за 3 точных выстрела из пневматической винтовки обещают приз.

Планеристы организуют выставку. Вы сможете увидеть учебный планер и самолеты-буксировщики. А трем счастливчикам, выигравшим в лотерее организуют полет на самолете.

Завершит праздничную программу в 20.00 выступление лучших коллективов района. А в 22.00 грянет фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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