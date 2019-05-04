2019-05-04T18:32:26+03:00
Общество

В Воронеже задержали девять нарушителей нерестового периода

Сотрудники ГИМС составили на них протоколы
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской областифото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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В субботу, 4 мая, сотрудники ГИМС ГУ МЧС по Воронежской области вышли в рейд для контроля соблюдения запрета на движение гидроциклов и маломерных судов на период нереста. Напомним, он действует с 20 апреля по 1 июня. Вместе со спасателями в рейд по акватории воронежского водохранилища и реки Воронеж отправились сотрудники речной полиции, Верхнедонского отдела рыбоохраны и сотрудники Росгвардии.

- Многие судовладельцы с пониманием относятся к введению запрета на движение гидроциклов и маломерных самоходных судов и не выходят на воду в запретный период. Вместе с тем, есть владельцы маломерных судов, с которыми инспектора ГИМС проводят профилактические беседы и составляют протоколы об административном правонарушении, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

В этот раз инспекторы задержали девять нарушителей, в том числе и тех, кто оставил свой транспорт на территории водоохраной зоны. На них составили протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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